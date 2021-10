Schluss mit dem Corona-Maßnahmen-Chaos

Sind wir also so weit: Ein Land macht dieses, ein anderes jenes, aber alle doch das Gleiche – verschärfen. Die bundesweiten Maßnahmen sind dabei teils überholt, noch bevor sie überhaupt gelten. Zuletzt reihte sich am Samstag Niederösterreich mit strengeren Plänen neben Wien, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Kärnten und Tirol ein: Ab 8. 11. braucht es für Nachtgastro und Großveranstaltungen 2 G (geimpft, genesen) und FFP2 in Museen, Bibliotheken, Handel.