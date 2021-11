Unmittelbare Lebensgefahr für Opfer (50) gebannt

Am Sonntag gegen 3 Uhr in der Nacht stürzte Elke S., die auf Heimatbesuch bei den Eltern in Ohlsdorf war, auf der Kranabethhütte am Feuerkogel über die Treppe. Sie blieb mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos auf dem Boden liegen, wurde mit einem Rettungshubschrauber ins UKH nach Linz geflogen. Dort kämpfen die Ärzte um das Leben der 50-Jährigen, und am Dienstag gab es auf „Krone“-Anfrage leichte Entwarnung. „Die unmittelbare Lebensgefahr ist gebannt, die Patientin liegt aber noch im künstlichen Tiefschlaf“, erklärt eine Spitalssprecherin.