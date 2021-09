Sohn nach Attacke auf Mutter in U-Haft genommen

Jener 26-Jährige, der am 30. August im oberösterreichischen Rohrbach seine Mutter attackiert hatte - die 55-Jährige wurde schwer verletzt auf der Kellertreppe gefunden -, befindet sich nun in Salzburg in U-Haft. Um eine mögliche Befangenheit auszuschließen, wurde der Fall auf Antrag der Oberstaatsanwaltschaft Linz dorthin delegiert. Der Beschuldigte ist der Sohn eines Justizbediensteten, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg.