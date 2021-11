Tirol: Auf Schnee bis in Tallagen folgt ein Hoch

Nur kurze Beruhigung

Nach der kurzen Wetterberuhigung am Dienstag kündigt Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET für Mittwoch das nächste Tief an. In Osttirol wird es bereits am Vormittag regnen, in Nordtirol setzen am Nachmittag von Westen her Niederschläge ein. „In der Nacht auf Donnerstag gibt es dann frischen Neuschnee bis in ganz niedrige Bereiche“, sagt Dietz.