Ex-Botschafter outet sich jetzt als Krimi-Autor

Ein Schuss Humor

„My name is Leigh Turner, aber meine Romane erscheinen unter anderem Namen“, stellt sich der Ex-Botschafter vor, der sich erst in der diplomatischen Pension als Erfolgsautor Robert Pimm outete. Mit Hausherrin Christine Saahs gibt es in Mautern sofort viel Gelegenheit zum Small Talk. Denn die Grande Dame des Demeter-Weinbaus durfte sogar schon Prinz Charles edle Tropfen kredenzen. Neben einem Schuss feinen britischen Humors lässt Turner seine Erfahrungen als Globetrotter und langjähriger Diplomat einfließen.