Aberglaube: Schwarzer Kater hat schlechtere Chance

Alter, Fellfarbe oder ein besonders hartes Schicksal verhindern, dass manche Tiere schnell einen neuen Besitzer finden. So wie Kater Tobi, der schon länger als andere Artgenossen am Assisi-Hof in Frankenburg ist. Schuld ist offenbar das schwarze Fell, das noch immer von vielen mit Pech und Unglück assoziiert wird.