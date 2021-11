„Es braucht viel Zeit, bis man dafür bereit ist“

Was hat Ihnen geholfen, einen Ausweg zu finden?

Familie und Freunde sind wichtig. Ganz wertvoll für mich war auch die Natur. Ich bin viel in den Wald gegangen, auf Berge. Die Natur gibt dir Freiraum, deine innere Ruhe zu finden. Doch das allein war es nicht: Ich habe Unterstützung gesucht – und gefunden. Ich hatte ein ausführliches Gespräch mit einer Trauerbegleiterin der Tiroler Hospizgemeinschaft, wo meine Frau in den letzten Monaten aufgehoben war. Die Trauerbegleiterin hat mich auf Trauergruppen hingewiesen. Dort kommen unmittelbar Betroffene zusammen. Jeder weiß, was der andere durchmacht – weil er es selbst auch durchmacht. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn du deine Gefühle in Worte zu fassen versuchst. Die Pandemie hat einige Treffen zwar vereitelt, aber wenn wir uns trafen, war da eine besondere Nähe durch das gemeinsame Schicksal. Wie wertvoll das ist, habe ich gemerkt, als ich eine Zeit lang in Quarantäne musste und 14 Tage isoliert daheim gesessen bin. Die Gedanken sind im Kreis gegangen – ohne Ausweg. Ich hatte keine Ablenkung. Wenn man draußen unterwegs ist, sieht man etwas anderes, trifft Menschen und spürt Leben. Das ist wichtig – man kann nicht immer nur nachdenken.