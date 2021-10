Strenge Corona-Regeln: Christkindlmärkte wackeln!

Die Coronazahlen sind extrem hoch, die bevorstehenden Maßnahmen streng: 2G in der Nachtgastro, 2G auch bei größeren Veranstaltungen, Maskenpflicht im gesamten Handel. Was bedeutet das für die bevorstehenden Christkindlmärkte? Die „Krone“ hörte sich in Klagenfurt, Villach und Velden um. Die Antwort: Es bedeutet nichts Gutes. Auch wenn noch nichts fix ist, die Adventmärkte wackeln gehörig.