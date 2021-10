Glühwein-Opening auch heuer nicht durchführbar

Der Ansturm auf das Glühwein-Opening am 11. November auf dem Alten Platz in Klagenfurt war in den letzten Jahren immer enorm. Tausende Menschen strömten jedes Jahr auf den Alten Platz. Die strengen Covid-Regeln verhindern aber auch heuer die beliebte Veranstaltung. Die Glühwein-Stände öffnen aber trotzdem und können am 11. November gegen 3G-Nachweis besucht werden.