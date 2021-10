Neuer Höchststand an Infizierten in Kärnten

Gefahr in Verzug - Bundesheer hilft beim Contact Tracing

Die enorme Anzahl an Neuinfektionen stellt nicht nur für die Krankenhäuser ein massives Problem dar. Auch die Bezirkshauptmannschaften kämpfen, trotz aufgestocktem Personals, mit den Aufgaben im Contact Tracing. Nun hat Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser das Bundesheer eingeschalten. „In Anbetracht dessen, dass Gefahr in Verzug besteht und das Contact Tracing nicht mehr lückenlos durchgeführt werden kann, habe ich das Bundesheer ersucht, den Assistenzeinsatz auszuweiten und Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung zu stellen“, so Kaiser.