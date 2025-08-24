„Farben und Formen brauche ich heute keine mehr“

„Bild oder Tisch, es könnte beides sein“, sagt er lächelnd, während sein scharfer Blick die eindringliche Tiefe eines Menschen offenbart, der aus Erfahrung Weisheit und aus Alter Reife gezogen hat. „Ich habe alles in vollen Zügen genossen, aber immer nach Spiritualität gesucht. Die Malerei ist ein Transportmittel, ein Medium, und es ist ein zutiefst erhebendes Gefühl, sich mit seiner Seele zu beschäftigen, aber eigentlich war ich nur am Rande beteiligt, weil alles schon vorher vom Herrgott gefügt war. Glaube ersteht aus der großen Sehnsucht nach Liebe. Die Religion ist dabei völlig egal.“ Dass sich die meisten Künstler viel zu wichtig nehmen und sich Qualität oft erst im Alter manifestiert. Auch davon ist Svetnik überzeugt.