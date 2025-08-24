Vorteilswelt
Wirtshausspaß im Autohof brachte den Bezirkssieg

Kärnten
24.08.2025 18:00
Besonders beliebt unter den Gästen ist die Lkw-Hausplatte – auf dem exklusiven Teller wird ...
Besonders beliebt unter den Gästen ist die Lkw-Hausplatte – auf dem exklusiven Teller wird Gegrilltes und Steak serviert.(Bild: Autohof zVg)

Seit 16 Jahren bewirtet das Männerduo zahlreiche Gäste. Nun wurde das Gasthaus bei der „Krone“-Wirtshauswahl zum beliebtesten Wirtshaus im Bezirk St. Veit gekürt.

Den Wunsch von einem eigenen Wirtshaus haben sich Martin Weberitsch und Gerhard Auer im Jahr 2009 erfüllt, als sie das Autohaus in St. Veit an der Glan pachteten: „Seit 16 Jahren sind wir nun im Geschäft und dürfen nach wie vor viele Gäste bewirten“, erzählt Gerhard stolz.

Trotz naheliegender Pensionierung sind beide Wirte überaus engagiert und überzeugen mit Elan und Gastfreundlichkeit. Auch die Frauen der beiden Gastwirte, Maria Weberitsch und Christine Auer, arbeiten fleißig mit. „Wir sind gemeinsam mit unseren 13 Mitarbeitern ein harmonisches und eingespieltes Team“, erzählt Martin.

„Sechs unserer Mitarbeiter sind seit der ersten Stunde mit dabei und uns bis heute treu geblieben“. Und Gerhard fügt hinzu: „Darüber sind wir sehr froh, denn in der herausfordernden Gastro-Branche kann es durchaus passieren, dass der ein oder andere schon bald einmal das Handtuch wirft.“

Die Geschäftsführer des Autohofs mit ihren Frauen bei der „Krone“-Wirtshausgala.
Die Geschäftsführer des Autohofs mit ihren Frauen bei der „Krone“-Wirtshausgala.(Bild: Evelyn Hronek)
Die traditionellen Innenräume, Gast- und Wintergarten laden zum Verweilen ein.
Die traditionellen Innenräume, Gast- und Wintergarten laden zum Verweilen ein.(Bild: Elena Überbacher)
Das Gastroduo führt seit neun Jahren den Autohof in St. Veit an der Glan.
Das Gastroduo führt seit neun Jahren den Autohof in St. Veit an der Glan.(Bild: Elena Überbacher)

„Verweilen und bleiben“ – so lautet das Motto im Autohof. Daran halten sich auch die zahlreichen Gäste, „die gerne zu uns Essen kommen und anschließend an der schönen, hölzernen Theke mit uns eine Gaudi haben“, so Gerhard.

Gekocht wird regional und saisonal – und das von Martin und Gerhard höchstpersönlich! Beide sind gelernte Köche. Für weitgereiste Gäste bietet das Duo auch Zimmer an: „Sie sind einfach ausgestattet, verfügen aber über alles Nötige, um sich rundum wohl zu fühlen.“

Aufgetischt wird freilich nicht nur für Stammgäste, sondern auch für Feierlichkeiten. „Platz für große Gesellschaften haben wir genug, sei es im Wintergarten, im Gastgarten oder in den großen Innenräumen“, so Martin und Gerhard, die immer für ein Bier und einen Schmäh an der Theke zu haben sind.

Elena Überbacher
Elena Überbacher
