Im Ausscheidungsrennen

Hammer! Kärnten hat den ersten Rad-Weltmeister

Kärnten
24.08.2025 16:08
Der Wernberger Heimo Fugger fuhr bei der Junioren-WM im Ausscheidungsrennen zu Gold!
Der Wernberger Heimo Fugger fuhr bei der Junioren-WM im Ausscheidungsrennen zu Gold!(Bild: Olympic Team Austria)

Das Wernberger Rad-Talent Heimo Fugger fuhr bei der Bahnrad-WM der Junioren in Apeldoorn (Hol) im Ausscheidungsrennen zu Gold. Damit ist er Kärntens erster Rad-Weltmeister!

0 Kommentare

Als großer Favorit ist der Wernberger Heimo Fugger zur Bahnrad-Junioren-WM nach Apeldoorn (Hol) gereist! Und im letzten Bewerb am heutigen Sonntag schlug er zu: Denn im Ausscheidungsrennen – jede Runde scheidet der letzte Athlet aus – sicherte sich der 17-Jährige die Gold-Medaille.

Im Juli kürte sich Fugger in Portugal bereits zum Europameister.
Im Juli kürte sich Fugger in Portugal bereits zum Europameister.(Bild: Cycling Austria)

Konter in der letzten Kurve
Und das in einem echten Krimi! Denn in der finalen Runde zog der Russe Matvei Jakovlev den Sprint an, Fugger konterte in der letzten Kurve und kürte sich zum Weltmeister. „Unglaublich und fantastisch! Er ist so souverän gefahren, dass eine Medaille nie in Gefahr war. So fährt man nur, wenn man in einer mörderischen Form ist“, freut es seinen Trainer und Kärntens Radsport-Präsidenten Peter „Paco“ Wrolich. Für Jakovlev kam es am Ende noch bitterer: Weil er in der vorletzten Runde über eine unerlaubte Welle gefahren ist, wurde er von der Jury nachträglich auf Rang drei zurückgereiht. Silber geht nun an den Italiener Jacopo Vendramin.

Lesen Sie auch:
Niklas Wiesmayr (li.) düste in Skopje zu Gold.
Bei den Jugendspielen
Nach Farce im Zeitfahren! Gold für KAC-Radtalent
24.07.2025

Fuggers dritte Medaille in diesem Jahr
Für Fugger, der für den RC Panaceo KAC fährt, ist es die bereits dritte Medaille bei Großereignissen in diesem Jahr. Im Juli sicherte er sich bei der Europameisterschaften der Junioren in Anadia (Por) Gold im Ausscheidungsevent und Silber im Punkterennen.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Kärnten
Gold
