Hammer! Kärnten hat den ersten Rad-Weltmeister

Konter in der letzten Kurve

Und das in einem echten Krimi! Denn in der finalen Runde zog der Russe Matvei Jakovlev den Sprint an, Fugger konterte in der letzten Kurve und kürte sich zum Weltmeister. „Unglaublich und fantastisch! Er ist so souverän gefahren, dass eine Medaille nie in Gefahr war. So fährt man nur, wenn man in einer mörderischen Form ist“, freut es seinen Trainer und Kärntens Radsport-Präsidenten Peter „Paco“ Wrolich. Für Jakovlev kam es am Ende noch bitterer: Weil er in der vorletzten Runde über eine unerlaubte Welle gefahren ist, wurde er von der Jury nachträglich auf Rang drei zurückgereiht. Silber geht nun an den Italiener Jacopo Vendramin.