„Haben verlernt, bei der Sache zu sein“

Das Handy und das fehlende Sitzfleisch

Die Familie Grabher-Keckeis macht auf mich einen sehr zufriedenen Eindruck, so, wie sie alle um den Tisch herumsitzen. Nur Stefan hat kein Sitzfleisch, weil immer wieder sein Handy klingelt. Es ist viel los, und er entschuldigt sich jedes Mal sehr höflich, wenn er ans Handy geht. Dann ist er plötzlich weg. Termine. Ob es etwas gebe, frage ich Barbara, die Juniorchefin, was sie an ihrer Selbstständigkeit nervt? „Was mich am meisten zermürbt, ist, dass wir immer schauen müssen, dass sich der ganze Aufwand auch wirtschaftlich rentiert. Das nervt manchmal sehr. Dennoch ist die Arbeit auf dem Feld einfach wohltuend und mit nichts zu vergleichen.“