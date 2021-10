Falsche Polizisten führten Corona-Kontrollen durch

Zwei bisher unbekannte Männer haben sich am Freitag in Freistadt (Oberösterreich) als Zivilpolizisten ausgegeben und Fahrgäste und eine Buslenkerin auf Einhaltung der Corona-Bestimmungen kontrolliert. Die Täter zeigten der Lenkerin beim Einstieg in den Bus einen vermutlich gefälschten Dienstausweis.