Ausreisekontrollen nun auch im Bezirk Freistadt

Für den oberösterreichischen Bezirk Freistadt tritt ab Freitag, 29.10. um 0 Uhr der Hochinzidenz-Erlass des Bundes in Kraft. Der Bezirk Freistadt liegt mit seiner gemittelten Sieben-Tage-Inzidenz von 503,8 über der durch den Erlass definierten Grenze von 500. Der Bezirk ist somit nach Braunau bereits der zweite in Oberösterreich. Und auch in Gmunden und Grieskirchen sind die Zahlen sehr hoch.