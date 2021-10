„Breite Phalanx“ für die Pädagogik der Zukunft

Mehr Geld für die Kleinen

Dass in der Elementarpädagogik mehr vorschulische Betreuung nötig ist, davon ist auch Faßmann überzeugt. Die Sprachförderung sei in den vorschulischen Einrichtungen wichtig. „Im Rahmen der bald anstehenden Bund-Länder-Verhandlungen zur neuen 15a-Vereinbarung werden wir von Seiten des Bundes mehr Geld für die Elementarpädagogik in die Hand nehmen“, versicherte der Bildungsminister.

Der versicherte ebenfalls, dass es auch in aktuellen Zeiten der wieder steigenden Corona-Infektionen kein Homeschooling geben wird.