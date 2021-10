Jurist Rami: „Beschuldigte haben großes Risiko“

In der ÖVP-Umfragenaffäre geht es nun Schlag auf Schlag: Am Freitag wurde bekannt, dass die beschuldigte Meinungsforscherin Sabine Beinschab offenbar ausgepackt hat. Fraglich ist, ob für sie die Kronzeugenregelung angewendet werden kann - und ob diese auch andere Beschuldigte in der Affäre in Anspruch nehmen könnten. Sollte jemand aussagen, trägt derjenige jedenfalls ein „großes Risiko“, wie Rechtsanwalt und Verfassungsrichter Michael Rami erklärt. Denn ob die Aussage für Strafmilderung reicht, hängt vom Ermessen der Staatsanwaltschaft ab.