Schlüsselzeugin packt aus: Wer ist der Nächste?

Es drohen weitere brisante Veröffentlichungen

Schmid wird von Thomas Kralik vertreten. Er war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Ebenso wenig wie die Anwältin von Beinschab. Ob sie nun Kronzeugin sei und ob eventuell andere wie der mehrfach beschuldigte Schmid sich angeboten haben? „Wir kommentieren keine aktuellen Ermittlungen“, sagt ein WKStA-Sprecher. Schmid und andere könnten Kronzeugen sein, nicht Beinschab, sagen Experten. „Weil sie Beschuldigte in dieser Causa ist und in Haft war“, so Stefan Prochaska, der Österreichs ersten Kronzeugen (Telekom) betreute. Sie müsste völlig Neues liefern. Doch wenn jemand ohne Kronzeugenstatus alles auf den Tisch legt, könnte er wenigstens Strafmilderung erlangen. Es sind noch Hunderttausende Chats auszuwerten. Wer weiß, was da noch auftaucht.