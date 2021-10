Ärzte empfehlen der Queen (95) zwei Wochen Ruhe

Ihre Majestät bedauere, dass sie wegen des ärztlichen Rats auf Veranstaltungen verzichten müsse, so die Mitteilung weiter. „Es bleibt aber der feste Entschluss der Queen, dass sie am Sonntag, dem 14. November, am nationalen Gedenkgottesdienst zum Remembrance Sunday teilnimmt.“ Damit erinnert das Vereinigte Königreich jährlich an die Soldaten aus Großbritannien und dem Staatenverbund Commonwealth, die in den Weltkriegen gekämpft haben.