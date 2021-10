Queen verbrachte eine Nacht im Krankenhaus

Queen Elizabeth II. hat die Nacht auf Donnerstag in einem Krankenhaus verbracht. Grund für den Aufenthalt waren laut Buckingham-Palast Voruntersuchungen. Sie sei am Donnerstag bereits zur Mittagszeit wieder auf Schloss Windsor gewesen und weiterhin guter Dinge, hieß es weiter. Die 95-jährige britische Königin habe sogar leichte Arbeit an ihrem Schreibtisch erledigt.