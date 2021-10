„Es ist alles viel schlimmer, als bekannt ist“

Nachdem die Queen letzte Woche eine Nacht im Krankenhaus verbringen musste und nun auch ihre Teilnahme an der Weltklimakonferenz in Glasgow abgesagt hatte, steigt die Sorge um die britische Monarchin - auch unter den Royals und Palast-Mitarbeitern. Wie ein Palast-Insider nun nämlich verriet, steht es um die 95-Jährige schlechter, als es in der Öffentlichkeit den Anschein erwecken soll.