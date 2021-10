Queen gut gelaunt bei erstem Termin nach Ruhepause

Queen will an Weltklimakonferenz teilnehmen

Wie es am Wochenende hieß, wollte sich die Königin für ihren Auftritt auf der Weltklimakonferenz in Glasgow ausruhen. „Ihr geht es gut, aber sie braucht eine Pause - sie sammelt ihre Energie für die COP26“, sagte eine der britischen Königin nahe stehende Quelle der „Times“ am Sonntag. Gemeinsam mit Thronfolger Prinz Charles, Enkel Prinz William und deren Ehefrauen will die Queen in Glasgow Regierungschefs aus aller Welt treffen.