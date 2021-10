„The Devil In Me“ lädt ins „Mörder-Hotel“

Pünktlich zum Halloween-Fest haben Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games („Until Dawn“) mit „The Dark Pictures: The Devil In Me“ den vierten Teil und das Staffelfinale ihres Episoden-Horror-Games angekündigt. Eine Gruppe von Dokumentarfilmern erhält darin eine mysteriöse Einladung zu einem Nachbau von H. H. Holmes „Mörder-Hotel“, der als Amerikas erster Serienmörder bekannt ist. „Schon bald bemerken sie, dass sie beobachtet werden und dass deutlich mehr auf dem Spiel steht als nur ihre Zuschauerzahlen“, so Bandai Namco in einer Mitteilung. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte der Publisher vorerst nicht.