Vorarlberger legen 338 Euro monatlich zur Seite

So viel Geld wie noch nie legen Vorarlberger derzeit zur Seite. 31 Prozent der Befragten geben an, zwischen 201 und 500 Euro monatlich abzwacken zu können, bei 21 Prozent sind es immerhin 101 bis 200 Euro. Am oberen Ende Spar-Skala liegen sechs Prozent mit über 1000 Euro monatlich, während bei neun Prozent am Monatsende nichts mehr zum Sparen übrig bleibt.