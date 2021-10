„Age of Empires 4“ räumt gute Bewertungen ab

Tester einig: Ideal für Fans des zweiten Teils

Insgesamt, da sind sich die Tester einig, liefere Microsoft mit „Age of Empires 4“ aber wieder hochwertige Strategiekost ab, die vor allem Fans des zweiten Teils ansprechen wird. Wer Freude an klassischer Echtzeitstrategie mit verschiedenen Völkern, Basisbau und flotten Mehrspielerschlachten hat, wird mit dem vierten „Age of Empires“ Freude haben.