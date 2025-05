Blinder soll Bub vergewaltigt haben – Freispruch!

Missbrauch unter Todesdrohungen?

Mitte letzten August soll der Serbe in einer Dusche im Wiener Stadionbad den Jugendlichen aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich selbst und dann an ihm vorzunehmen. „Da das noch unmündige Opfer Angst vor dem Angeklagten hatte, kam er den Forderungen nach“, so die Staatsanwältin. Denn der Mann soll den Burschen auch mit dem Tod bedroht haben.