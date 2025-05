Der Kapitän des GAK sagt am Saisonende Adieu!

Am 9. Dezember 2006 absolvierte Marco Perchtold als damals 18-Jähriger sein Bundesliga-Debüt für den GAK – dieses dauerte eine Minute. Sein erster Treffer gelang ihm schon beim zweiten Einsatz beim 3:2 gegen Wacker Innsbruck am 3. März 2007. Am Samstag gegen den LASK wird er zum letzten Mal in der Merkur Arena auflaufen, das letzte Spiel wird für den 36-Jährigen jenes in Tirol kommende Woche sein. Sein bisher letzter Treffer gelang ihm ja ausgerechnet im Derby gegen Sturm. Am Mittwoch gab Perchtold das Ende seiner Karriere bekannt. Mit der „Krone“ sprach er über: