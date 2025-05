Jung und Alt bei Klima einig – wer wirklich bremst

Mehr Vertrauen in NGOs als in Deutschland

Einen bemerkenswerten Unterschied zeigt die Umfrage beim Vertrauen in Nichtregierungsorganisationen (NGOs): In Österreich vertrauen 43 Prozent den NGOs, in Deutschland sind es nur 27 Prozent. Auch beim Vertrauen in die Staatsoberhäupter liegt Österreich vorne: Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt auf 44 Prozent Vertrauen, Deutschlands Präsident Frank-Walter Steinmeier auf 34 Prozent. Am wenigsten Vertrauen bringen beide Bevölkerungen der EU entgegen.