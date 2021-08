„Age of Empires 4“: So spielen sich Seeschlachten

Microsoft hat ein neues Gameplay-Video zur Echtzeitstrategie-Hoffnung „Age of Empires 4“ veröffentlicht, in dem es zur Abwechslung keinen Burgenbau und keine Ritter zu sehen gibt, sondern die Seeschlachten im Spiel näher beleuchtet werden. „Age of Empires 4“ erscheint am 28. Oktober für den PC.