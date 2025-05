Seilschaft stürzt doppelt ab, nur einer überlebt

Am Sonntag stürzten die vier erfahrenen Kletterer beim Abstieg im Gebirgsmassiv der North Early Winters Spire in den North Cascades aus einer Höhe von fast 60 Metern in die Tiefe. Nach Angaben der örtlichen Behörden waren alle vier Männer an denselben Sicherungspunkt gebunden, als sich dieser aus der Felswand löste.