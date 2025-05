Gorenzel: „Pacult hat sich bei mir entschuldigt!“

„Peter Pacult hat mich heute in der Früh angerufen und sich bei mir persönlich entschuldigt. Das rechne ich ihm hoch an. Denn seine Aussagen würden auf Fehlinformationen, die er erhalten hat, beruhen. Wir haben bis zuletzt konstruktiv auf Augenhöhe zusammen gearbeitet und uns immer offen ausgetauscht. Er würde dies von seiner Seite heute in der Öffentlichkeit auch noch klarstellen. Denn es gibt von mir kein Interview – weder in Printform oder in irgendeinem anderen Format – in dem ich Peter Pacult als Trainer-Persönlichkeit oder seine Arbeit kritisiert hätte.“