Ländle-Raser in der Schweiz vor Gericht

Mehrere Passanten und Biker gefährdet

Allerdings hatte der Schweizer Zoll den Grenzübertritt bereits abgesperrt, folglich machte der Drogenlenker kehrt und raste über den Rad- und Fußweg direkt am Rheindamm in Richtung Haag, wobei er gleich mehrere Passanten und Biker gefährdete. In Haag nahm die wilde Fahrt schließlich ein Ende: Erst wich der führerscheinlose Amokfahrer noch einer weiteren Polizeisperre aus, dann fuhr er in eine Kiesgrube und krachte mit seinem Wagen schließlich gegen einen Baum. Beim Versuch, zu Fuß zu flüchten, wurde er festgenommen.