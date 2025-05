Hatte gesunkene Bayesian schon vor Sturm ein Leck?

Eine kaputte Scheibe im Innenraum könnte das Sinken beschleunigt haben, wie nun bekannt wurde: Dabei handelt es sich um ein Sicherheitsfenster, das den Maschinenraum vom Kontrollraum trennt. Der Schaden wurde in einem Video dokumentiert, das von einem der Taucher, die an der Schiffsbergung arbeiten, aufgenommen wurde. Das Wasser könnte den Maschinenraum noch vor dem Kontrollraum geflutet und so hydrostatischen Druck erzeugt haben.