Papst Leo XIV. empfängt „Tennis-Sünder“ Sinner

Prompt kam am Montag die Reaktion Sinners. „Für uns Tennisspieler ist es gut zu wissen, dass der Papst unseren Sport mag“, sagte Sinner bei einer Pressekonferenz am Rande des Masters-1000-Turniers am Montag in Rom. Sinner nimmt am Turnier in Rom teil, nachdem er von einer dreimonatigen Sperre wegen eines Dopingvergehens zurückgekehrt ist. Er war am Mittwoch nicht im Einsatz, nachdem er am Dienstag den Argentinier Francisco Cerundolo 7:6(2),6:3 besiegt und damit das Viertelfinale erreicht hat.