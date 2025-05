Orbán wird „Verrat“ an Ungarn vorgeworfen

Nun ist man in Budapest offenbar um Schadensbegrenzung bemüht. In einem Telefonat mit Kelemen betonte Orbán, dass für sein Kabinett die Interessen der ungarischen Gemeinschaft in Rumänien Vorrang genießen. Auch der ungarische Parlamentspräsident László Kövér brachte sich ein. Ungarn wolle sich nicht in die Wahlen eines anderen Landes einmischen und unterstütze keinen Präsidentschaftskandidaten. Kövér teile die Bedenken der ungarischen Volksgruppe Simion gegenüber, betonte jedoch: „Gleichzeitig gehen wir mit jedem potenziellen Partner eine potenzielle Zusammenarbeit ein.“ Diese Einstellung stünde auch hinter den Äußerungen des Premiers, erklärte der Fidesz-Politveteran.