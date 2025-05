Sanitäter suspendiert: „Wo ist der Skandal?“

„Wo ist der Skandal?“

Ein Großteil unserer Leser kann die Aufregung um die Rückkehr der „Täter“ nicht nachvollziehen. User schowidado spricht beispielsweise den Personalmangel im Gesundheitsbereich an und meint, kleinere Kompetenzüberschreitungen wären in vielen Bereichen an der Tagesordnung, da für den „Dienst nach Vorschrift“ schlicht und einfach das Personal fehle.