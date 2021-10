„Shadow Warrior 3“ kommt mit „leichter Verspätung“

Schlechte Neuigkeiten für „Shadow Warrior“-Fans: Teil drei des Actionkrachers erscheint mit „leichter Verspätung“, wie Publisher Devolver Digital und Entwickler Flying Wild Hog nun bekannt gaben. Statt wie ursprünglich angekündigt, soll der Titel nicht mehr heuer, sondern erst 2022 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein, wie ein neuer Trailer verrät. Wie in früheren Teilen ihres Reboots des 3D-Realms-Klassikers aus dem Jahr 1997 schlüpft man in „Shadow Warrior 3“ in die Haut des nie um einen markigen Spruch verlegenen Haudegen Lo Wang, der sich mit Hieb-, Stich- und Schusswaffen durch Dämonenhorden metzelt.