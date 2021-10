Der „Jedermann“ und der Hollywoodstar in Wien

... da war Matt Dillon vermutlich schon sehr lange in seinem Bett und erholte sich von den Strapazen seiner Anreise nach Österreich. Zu allem Überdruss hatte der Flug des 2006 für einen Oscar („L.A. Crash“) nominierten US-Stars große Verspätung. Um Mitternacht kam der 57-Jährige (er präsentierte am Mittwoch und Donnerstag seinen Film „Land of Dreams“) dann trotzdem endlich an. Gemeinsam mit seiner Partnerin Roberta Mastromichele betrat er das Hotel Intercontinental, wo alles für ihn bereits vorbereitet war. Dort lief er dann auch gleich Viennale-Direktrice Eva Sangiorgi sowie zahlreichen Fans und Lars Eidinger in die Arme. Ja, und da schau her, man(n) kannte sich. Schon länger.