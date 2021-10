Raumfrachter bringt Weihnachtsgeschenke zur ISS

Ein unbemannter Raumfrachter - auch mit Geschenken für Weihnachten und Neujahr an Bord - ist zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen (siehe Video oben). Der Transporter vom russischen Typ Progress MS-18 startete in der Nacht auf Donnerstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Zentralasien, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Das Raumschiff soll am Samstag andocken.