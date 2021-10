Von Geldbuße bis Haft: Justiz wägt ganz genau ab

Drei Monate bedingt nach einem Unfall mit zwei Todesopfern. Ich wollte es zuerst nicht glauben. Eine Geldbuße nach dem Marktstand-Unfall in St. Florian – daran glaubte nicht einmal der Verteidiger. Von der Justiz werden nicht Verletzte und Tote aufgewogen, es wird nach der Schuld der Lenker gefragt. Und die war in beiden Fällen gering. Ein Blackout, eine Unaufmerksamkeit. Und in beiden Fällen ein Geständnis. Mit der Schuld müssen die Täter ohnehin leben.