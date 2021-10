Wer gern mobil spielt, sollte zu OLED greifen

Eine Komponente der Nintendo Switch, die uns auch beim OLED-Modell noch nicht so recht überzeugt, sind die abnehmbaren Joycon-Controller - schlicht, weil sie so klein und flach sind und obendrein wenig „Grip“ bieten, wodurch die Konsole bei längerer mobiler Nutzung nicht allzu angenehm in der Hand liegt. Joycons der bisherigen Version passen auch an die OLED-Switch.