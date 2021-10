Genuss Burgenland von 5. bis 7. November

„Nach einem Jahr Pause ist die Freude, dass wir heuer wieder Liebhaber des Genusses begrüßen dürfen, so groß wie nie zuvor“, so Organisator Markus Tuider. Die Bandbreite ist beachtlich – neben dem „größten Weinangebot des Burgenlandes an einem Standort“ findet sich dort die ganze Bandbreite heimischer Kulinarik.