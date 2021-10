Amazon-Angestellte wollen Gewerkschaft bilden

Profiteur der Krise

Amazon steht in den USA wegen der Arbeitsbedingungen seiner 950.000 Angestellten in der Kritik. Gewerkschaften und auch Politiker kritisieren, dass die Beschäftigten einem hohen Arbeitsdruck und einer permanenten Kontrolle ausgesetzt seien. Auch in Deutschland gibt es immer wieder Streiks und Forderungen nach einem Tarifvertrag bei Amazon. Der Online-Riese hat massiv von den geschlossenen Geschäften in der Corona-Pandemie profitiert. Amazon beschäftigt weltweit rund 1,3 Millionen Menschen; 2020 wurden rund 500.000 Personen zusätzlich eingestellt.