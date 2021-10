Patricia Kelly: „Sehr froh, dass ich geimpft bin“

„Ich hatte sehr viel Angst“

Dort wurde festgestellt: Die Lunge der Musikerin war durch das Coronavirus befallen. Sie sei „drei Tage durch die Hölle gegangen“, so Kellyt. Während ihres Krankenhausaufenthalts hätte ihr der Glaube und ihre Familie zudem Rückhalt gegeben. „Ich hatte sehr viel Angst“, so Kelly offen. Immerhin sei sie auch nur ein Mensch und habe nicht gewusst, was weiter mit ihr passieren werde.