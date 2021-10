PKW-Fahrer verpasste Rentner (80) blutige Nase

Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem PKW die Buxacher Straße in Memmingen. Zeitgleich überquerte ein 80-jähriger Rentner zu Fuß die Fahrbahn. Nach Angaben der deutschen Polizei, dürfte der PKW-Lenker vermutlich sehr dicht an den Fußgänger herangefahren sein, woraufhin dieser seine flache Hand auf die Motorhaube des PKW legte.