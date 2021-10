Angelo Kelly schockt Fans mit einer Glatze

Fans geschockt vom neuen Look

Ein Anblick, der so manchen Fan des einstigen Kelly-Family-Mitglieds in einen absoluten Schockzustand versetzt. „Wo sind die Haare hin?“, fragte ein Instagram-User. Andere Fans zeigten sich unsicher, ob es sich beim neuen „Haarschnitt“ nicht doch um einen Scherz handeln könnte. „Niemals ist das echt“, kommentierte einer.