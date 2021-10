„Svoboda 1945: Liberation“: Geschichte zum Erleben

Wo verläuft die Grenze zwischen Rache und Gerechtigkeit? Mit dieser Frage befasst sich die Prager Indie-Spieleschmiede Charles Games („Attentat 1942“) in ihrem mehrfach prämierten und ab sofort auch auf Deutsch erhältlichen Titel „Svoboda 1945: Liberation“. Spieler entdecken in der Rolle des Protagonisten das Schicksal ihres Großvaters in einer turbulenten Geschichte in der tschechisch-deutschen Grenzregion am Ende des Zweiten Weltkriegs, die auf wahren Begebenheiten beruht und von den Traumata des Krieges, Vertreibung und dem Aufstieg des Totalitarismus handelt.