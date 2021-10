Detektive fassten zwei Profi-Diebe in Villach

Aufmerksamen Detektiven gelang ein Schlag gegen zwei Ladendiebe in Villach. Die beiden Georgier hatten am Freitag in einer Supermarktfiliale Waren im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet. Einer der beiden hat ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für den Schengenraum und sogar ein Einreiseverbot in Frankreich.