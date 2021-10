Die Neuen setzten erste Signale im Landtag

Rüge wegen zwei Gläsern, Rede-Chance verabsäumt

Dass den Neuen die Abläufe des parlamentarischen Alltags teils noch ungeläufig sind, zeigte sich an der einen oder anderen Geste. So erteilte der frisch gewählte Landtagspräsident Max Hiegelsberger den Neos gleich eine Rüge: Felix Eypeltauer hatte unerlaubterweise zwei Gläser Wasser in den Plenarsaal gebracht. MFG wiederum verabsäumte die erste Chance, im Hohen Haus zu sprechen. Zum oben erwähnten SPÖ-Antrag hatte die Liste als einzige Fraktion nichts zu sagen. Dennoch: Eine gänzlich unbedeutende Rolle werden die beiden Oppositionsparteien künftig nicht spielen: Neos-Chef Eypeltauer wird den Vorsitz im Kontrollausschuss übernehmen; auch für MFG ist ein Ausschussvorsitz geplant – welcher, ist noch offen.